Просрочка по ЖКХ: как избежать штрафов, отключений и судебных разбирательств

Несвоевременная оплата ЖКУ может обернуться штрафами, отключением услуг и судебными взысканиями. Эксперт Сергей Сергеев объясняет, как долги могут привести к банкротству и осложнить продажу недвижимости, влияя на кредитную историю владельца.
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