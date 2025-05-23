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Просрочка по ЖКХ: как избежать штрафов, отключений и судебных разбирательств

Просрочка по ЖКХ: как избежать штрафов, отключений и судебных разбирательств

Несвоевременная оплата ЖКУ может обернуться штрафами, отключением услуг и судебными взысканиями. Эксперт Сергей Сергеев объясняет, как долги могут привести к банкротству и осложнить продажу недвижимости, влияя на кредитную историю владельца.

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