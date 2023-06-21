Культурология.рф

47 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Афтар, писал за 30 серебреников ?Кино: Тайна попул...
  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...

Кино: Почему главной женщиной в жизни известного актёра Евгения Миронова навсегда останется его мама

Кино: Почему главной женщиной в жизни известного актёра Евгения Миронова навсегда останется его мама

Один из самых известных российских актёров сыграл множество ярких ролей в кино, но Евгений Миронов всегда называет себя театральным актёром, он мечтал о сцене с самого детства и шёл к своей цели, преодолевая многочисленные препятствия на пути.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх