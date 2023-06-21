Кино: Почему главной женщиной в жизни известного актёра Евгения Миронова навсегда останется его мама

Один из самых известных российских актёров сыграл множество ярких ролей в кино, но Евгений Миронов всегда называет себя театральным актёром, он мечтал о сцене с самого детства и шёл к своей цели, преодолевая многочисленные препятствия на пути.
Один из самых известных российских актёров сыграл множество ярких ролей в кино, но Евгений Миронов всегда называет себя театральным актёром, он мечтал о сцене с самого детства и шёл к своей цели, преодолевая многочисленные препятствия на пути.
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