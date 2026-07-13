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Собянин: в Москве открыты еще восемь современных зон отдыха у воды

Собянин: в Москве открыты еще восемь современных зон отдыха у воды

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Мэр Москвы Сергей Собянин расширил городской список зон отдыха у воды, включив в него восемь благоустроенных площадок, обустроенных по новому стандарту, сообщил официальный портал столичной мэрии mos.

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