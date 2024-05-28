Спикер парламента ЯНАО поблагодарил пограничников за верность присяге

Председатель Заксобрания ЯНАО поздравил земляков с Днем пограничника. Сергей Ямкин подчеркнул, что от слаженной работы погранвойск, постоянной готовности ответить на любые вызовы во многом зависит сохранение стабильности, благополучие ямальцев.
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