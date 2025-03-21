Цеков: Крым готов стать международным курортом и привлечь 10 млн отдыхающих

Крым сейчас полностью готов стать международным курортом. Об этом в разговоре с aif.ru заявил первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков, комментируя заявления американского журналиста о том, что Дональд Трамп стремится углубить партнерство с РФ для превращения Крыма в международный курорт.