Украинский фронт, 29 мая, главное за сутки: ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области

По сведениям Минобороны РФ, наши подразделения, расширяя зону безопасности в приграничье, освободили Константиновку в Сумской области, а на Времевском направлении — выбили противника из Зеленого Поля, продвигаясь к границе с Днепропетровской областью на юго-западе ДНР.
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