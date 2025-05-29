Украинский фронт, 29 мая, главное за сутки: ВС РФ освободили Константиновку в Сумской области

По сведениям Минобороны РФ, наши подразделения, расширяя зону безопасности в приграничье, освободили Константиновку в Сумской области, а на Времевском направлении — выбили противника из Зеленого Поля, продвигаясь к границе с Днепропетровской областью на юго-западе ДНР.