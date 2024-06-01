ИБ-эксперт Шутов: родительский контроль можно установить на домашний роутер

По статистике, постоянно пользуются интернетом в России более 80% детей от трех до 14 лет. Большинство родителей обеспокоены тем, что их дети могут столкнуться с нежелательной информацией, шокирующим или "18+" контентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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