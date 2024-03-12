Над Воронежской областью сбит украинский беспилотник: О последствиях - губернатор Гусев

Губернатор региона рассказал об этом в своём телеграм-канале.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале сообщил о сбитом беспилотнике над регионом: Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован БПЛА.
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