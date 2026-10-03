НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Раскрыты новые детали устройства безэкипажных танков и БМПТ комплекса «Штурм»

Раскрыты новые детали устройства безэкипажных танков и БМПТ комплекса «Штурм»

Главное в тезисах: Тезис 1: На учениях «Центр-2026» впервые открыто показали безэкипажный танк и БМПТ «Спиридон» комплекса «Штурм» — с панорамными камерами на крыше и вынесенной капсулой автомата заряжания.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым