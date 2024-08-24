"Не забираем "двухсотых": Курская авантюра ввела новый нехороший тренд среди военных

Курская авантюра Зеленского ввела новый нехороший тренд среди боевиков ВСУ. Сразу несколько украинских источников сообщили о том, что теперь украинские военнослужащие действуют по принципу "Не забираем "двухсотых".
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