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"Не забираем "двухсотых": Курская авантюра ввела новый нехороший тренд среди военных

Курская авантюра Зеленского ввела новый нехороший тренд среди боевиков ВСУ. Сразу несколько украинских источников сообщили о том, что теперь украинские военнослужащие действуют по принципу "Не забираем "двухсотых".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да хоронить эту хохляцкую нечисть в скотомогильниках бульзозерами только и всего. Своим эти тушки не нужны, а у нас они вонять меньше будут! Как то вот так.
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