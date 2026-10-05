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Более чем за месяц к Московскому региону летело почти 10 000 БПЛА — Собянин

Более чем за месяц к Московскому региону летело почти 10 000 БПЛА — Собянин

С 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона летело более 9,9 тыс. беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

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