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SPORT24.ru

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Терюшков назвал причину, из-за чего «Химки» прекратили свое существование

Терюшков назвал причину, из-за чего «Химки» прекратили свое существование

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футбольный клуб «Химки» намного раньше мог прекратить свое существование из-за бездумных действий его владельца Туфана Садыгова.

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