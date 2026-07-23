Терюшков назвал причину, из-за чего «Химки» прекратили свое существование

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футбольный клуб «Химки» намного раньше мог прекратить свое существование из-за бездумных действий его владельца Туфана Садыгова.