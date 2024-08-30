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«Т-банк» запустил Unidraw. Это бесплатный аналог Miro

«Т-банк» запустил Unidraw. Это бесплатный аналог Miro

«Т-банк» запустил бесплатный аналог Miro для совместной работы — UnidrawКоманда «Т-банка» (ранее «Тинькофф») представила новый сервис виртуальных досок под названием Unidraw, который теперь доступен для открытого бета-тестирования.

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