Эксперт: когда арендодатель вправе войти в сданную квартиру

Собственник не вправе входить в сдаваемую квартиру с запасным ключом против воли жильцов, кроме аварийных ситуаций или угрозы жизни и имуществу, а условия возможных визитов лучше заранее прописать в договоре аренды.
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