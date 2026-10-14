Премиальный китайский бренд Hongqi («Хончи», что переводится как «Красное знамя») представил обновлённый бизнес-седан H5 2026 модельного года.
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Вот это реально годнота, не стали мудрить с мотором и коробкой, сохранили техничку, но сделали комфортный салон, респект