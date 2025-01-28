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Лиза Пескова: не переживала из-за развода родителей, подружилась с Навкой, собиралась замуж в 17 лет и постоянно бесила общественность

Лиза Пескова: не переживала из-за развода родителей, подружилась с Навкой, собиралась замуж в 17 лет и постоянно бесила общественность

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его бывшей жены Екатерины Солоницкой, стала объектом общественного внимания не только из-за своего происхождения, но и благодаря своим действиям и высказываниям.

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