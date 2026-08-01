Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом Встреча Зеленского и Нетаньяху в Вашингтоне прошла без лишних ди.
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Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом Встреча Зеленского и Нетаньяху в Вашингтоне прошла без лишних ди.
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