Стали известны подробности инцидента с ножом в школе на востоке Москвы

Учеников одной из школ на востоке Москвы пришлось эвакуировать. Виновником переполоха стал пятиклассник, который сначала мешал учителю вести урок, а потом достал из портфеля похожий на нож предмет и стал им размахивать.
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