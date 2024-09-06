В День перенесения мощей Александра Невского в центре Санкт-Петербурга ограничат движение

Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать удобный маршрут В связи с проведением 11 и 12 сентября мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей Александра Невского, в центре Санкт-Петербурга временно перекроют транспортное движение.
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