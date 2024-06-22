Ефремову могут предложить УДО в обмен на участие в СВО

Адвокат Ефремова считает, что актера не примут на СВО из-за плохого состояния здоровья.фото: агентство «Москва»--> Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в пьяном виде, могут предложить условно-досрочное освобождение (УДО) взамен на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет Telegram-канал Shot.