Ефремову могут предложить УДО в обмен на участие в СВО

Адвокат Ефремова считает, что актера не примут на СВО из-за плохого состояния здоровья.фото: агентство «Москва»--> Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в пьяном виде, могут предложить условно-досрочное освобождение (УДО) взамен на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет Telegram-канал Shot.
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