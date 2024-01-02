Лишенным прав за пьяное вождение россиянам временно запретят сдавать экзамен

Обновленный регламент сдачи экзамена на права предполагает, что с 1 апреля 2024 года россияне, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, с 1 апреля временно не смогут сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения .
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