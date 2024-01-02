MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

147 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

Лишенным прав за пьяное вождение россиянам временно запретят сдавать экзамен

Лишенным прав за пьяное вождение россиянам временно запретят сдавать экзамен

Обновленный регламент сдачи экзамена на права предполагает, что с 1 апреля 2024 года россияне, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, с 1 апреля временно не смогут сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх