Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам несмотря на фильм Серебренникова в основной программе

В этом году Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации ряду российских журналистов — об этом изданию The Wrap рассказали два представителя прессы из России, у которых раньше никогда не возникало проблем с допуском на подобные мероприятия.
В этом году Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации ряду российских журналистов — об этом изданию The Wrap рассказали два представителя прессы из России, у которых раньше никогда не возникало проблем с допуском на подобные мероприятия.
Свежие комментарии