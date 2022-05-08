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Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам несмотря на фильм Серебренникова в основной программе

Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам несмотря на фильм Серебренникова в основной программе

В этом году Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации ряду российских журналистов — об этом изданию The Wrap рассказали два представителя прессы из России, у которых раньше никогда не возникало проблем с допуском на подобные мероприятия.

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