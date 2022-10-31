На Украине введены экстренные отключения света из-за новых ударов по энергосистеме

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье, а также в Киевской, Днепропетровской, Кировградской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщают украинские СМИ.