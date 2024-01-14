Европейские фермерские профсоюзы требуют ограничить импорт агропродукции с Украины в ЕС

Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу «выживание» местных производителей.
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