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Мировое обозрение

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Европейские фермерские профсоюзы требуют ограничить импорт агропродукции с Украины в ЕС

Европейские фермерские профсоюзы требуют ограничить импорт агропродукции с Украины в ЕС

Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу «выживание» местных производителей.

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