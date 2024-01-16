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Во Владимире будут судить водителя за сбитого на пешеходном переходе подростка

Во Владимире будут судить водителя за сбитого на пешеходном переходе подростка

Уголовное дело на водителя, сбившего на пешеходном переходе подростка, передано в суд.Во Владимире уголовное дело на водителя, сбившего на пешеходном переходе подростка, передали в Ленинский районный суд.

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