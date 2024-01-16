Во Владимире будут судить водителя за сбитого на пешеходном переходе подростка

Уголовное дело на водителя, сбившего на пешеходном переходе подростка, передано в суд.Во Владимире уголовное дело на водителя, сбившего на пешеходном переходе подростка, передали в Ленинский районный суд.
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