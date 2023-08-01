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Деандре Эйтон и Эрик Гордон сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр

Известные игроки НБА Деандре Эйтон и Эрик Гордон (оба «Финикс») сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр.

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