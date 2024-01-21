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В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

Несовершеннолетние не смогли заплатить за поездку, так как в работе терминала произошел сбой Глава СКР России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за двоих детей, которых выгнали из автобуса в Бийске.

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