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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Ученые выясняют, повышает ли рак и его лечение риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, которые уже перенесли онкологическое заболевание

Исследование, проведенное на основе данных клинических испытаний, показало, что пожилые люди, пережившие рак, подвергаются более высокому риску инсульта, сердечного приступа и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.

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