Ученые выясняют, повышает ли рак и его лечение риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, которые уже перенесли онкологическое заболевание

Исследование, проведенное на основе данных клинических испытаний, показало, что пожилые люди, пережившие рак, подвергаются более высокому риску инсульта, сердечного приступа и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии