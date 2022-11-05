Бьюти-развод: в Туле появились мошенники, обманывающие мастеров индустрии красоты

Мошенники предлагают тульским мастерам бьюти-индустрии за деньги стать участниками конкурса, увеличить свою аудиторию в социальных сетях, а после пропадают.
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