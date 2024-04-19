Сотрудники полиции из Соль-Илецкого района спасли пожилую женщину и ее внука с подтопленной территории в Оренбурге

Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период действия чрезвычайной ситуации в Оренбург прибыли участковый уполномоченный полиции Дамир Шурманов и оперуполномоченный уголовного розыска Василий Петрушкин из ОМВД России по Соль-Илецкому району.