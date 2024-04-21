Это лето будет последним: украинец в ужасе от американских денег на продолжение войны

Бывший украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы» прокомментировал перспективы Украины после известия о выделении конгрессом США 61 миллиарда долларов на продолжение войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии