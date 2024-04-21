Русская весна
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Русская весна

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Это лето будет последним: украинец в ужасе от американских денег на продолжение войны

Это лето будет последним: украинец в ужасе от американских денег на продолжение войны

Бывший украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы» прокомментировал перспективы Украины после известия о выделении конгрессом США 61 миллиарда долларов на продолжение войны.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот и я об этом говорю,это деньги на очередной миллион жертв ,на очередной дворец для этого окурка ...и его своры!
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8 час.

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