В.В.Путин - Сожалеем только о наших летчиках ...

Михаил Сартин

А почему мне не должно быть жалко наш самолет? Почему не должно быть жалко тех парней, которые были-бы выменяны на хохляцких пленных? Хохлы - говнюки, фашисты, - это новость? Зачем им эти военнопленные? Они получили в свою пользу только плюсы. Хлопнули отработанных военнопленных, и наш самолет с нашими парнями. И не вернули наших из застенков. Это мы как обычно обосрались. Кто-же будет отвечать за потерю самолета, за необоснованный риск, за не возвращенных наших ребят? Попробую угадать. Наверное - ни кто.