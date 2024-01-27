Захарке , лундстремам, радченковым и иже с ними не взбледнулось? Ранее - Улетел крышняк. Улетел крышняк.
В.В.Путин - Сожалеем только о наших летчиках ...
Комментарии
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Юлия Болотова
А сопровождающие чьи были?
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7 час.
Михаил Сартин
А почему мне не должно быть жалко наш самолет? Почему не должно быть жалко тех парней, которые были-бы выменяны на хохляцких пленных? Хохлы - говнюки, фашисты, - это новость? Зачем им эти военнопленные? Они получили в свою пользу только плюсы. Хлопнули отработанных военнопленных, и наш самолет с нашими парнями. И не вернули наших из застенков. Это мы как обычно обосрались. Кто-же будет отвечать за потерю самолета, за необоснованный риск, за не возвращенных наших ребят? Попробую угадать. Наверное - ни кто.
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4 час.
В К
А мне жаль не только наших ребят героев, но и жаль, что у нас пво дырявое!!!
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3 час.
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