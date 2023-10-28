В Киеве ждут, что 12-й пакет санкций против РФ примут или согласуют к 15 декабря

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что в правительстве страны ожидают, что 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят или согласован странами — членами сообщества до 15 декабря.
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