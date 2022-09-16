Европейские автогиганты затормозят производство из-за глобальной проблемы

Reuters: Renault и Stellantis затормозят производство в Испании из-за нехватки микрочипов Одни из крупнейших европейских автопроизводителей Renault и Stellantis Reuters: Renault и Stellantis затормозят производство в Испании из-за нехватки микрочипов Одни из крупнейших европейских автопроизводителей Renault и Stellantis (марки Opel, Citroen, Alfa Romeo и другие) затормозят производство на своих испанских заводах из-за сохраняющейся на глобальном уровне проблемы — нехватки микрочипов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей профсоюзов.