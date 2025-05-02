“Месть ситхов” преодолел отметку в $900 млн в мировом прокате

“Месть ситхов” преодолел отметку в $900 млн в мировом прокатеСпустя 20 лет после премьеры “Месть ситхов” вновь доказывает, что фильм по-прежнему остается одним из самых любимых среди поклонников “Звездных войн”, став третьим по величине переизданием в истории кинопроката США, собрав в американских кинотеатрах $25,2… источник.