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«ВОИН» үзәге инструкторы алгы сызыкта кеше гомерләрен ничек коткаруларын күрсәтте

«ВОИН» үзәге инструкторы алгы сызыкта кеше гомерләрен ничек коткаруларын күрсәтте

Бүген Татарстан Республикасы көнендә «Казан» Гаилә үзәге янында «ВОИН» хәрби-спорт әзерлеге һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирүне үстерү үзәге күргәзмәсе ачылды.

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