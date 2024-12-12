Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

12,6 миллиона россиян живут за чертой бедности

12,6 миллиона россиян живут за чертой бедности

Фото:msk.kprf.ru То, что полезно знать о бедности в России: актуальная статистика и общественное мнение Официальная статистика социально-экономического положения населения Российской Федерации демонстрирует позитивную динамику в сфере преодоления бедности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх