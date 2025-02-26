«Возвращенцы» вспомнили про Родину: «Мобилизации точно не будет, можно ехать к маме»

Трамп взбудоражил тех, кто уехал из России после начала СВО Герман Галкин Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Станислав Наумов Резкое изменение политического курса США, начавшиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, растерянность Евросоюза, а заодно и критика Трампа в адрес Зеленского — все это привело в смятение «воинствующих иноагентов», покинувших Россию после начала СВО.