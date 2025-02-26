Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Кузнецова
    Нам, видно, мало своих олигархов, обирающих страну, так ещё и этих приглашает. Довершает то, что не смогли провернуть...Тайный смысл заяв...
  • Владимир Акулов
    Прав  был Маркс  ! Сознание  сильно  зависит от  материальных  благ  , выгоды...Где  сытнее , - начинает  казаться  ,...Российский актер ...
  • Владимир Акулов
    " Полетят вверх тормашками"...Интереснее  написать  : *полетят  ,  задрав  тормашки  * !))Тайный смысл заяв...

«Возвращенцы» вспомнили про Родину: «Мобилизации точно не будет, можно ехать к маме»

«Возвращенцы» вспомнили про Родину: «Мобилизации точно не будет, можно ехать к маме»

Трамп взбудоражил тех, кто уехал из России после начала СВО Герман Галкин Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Станислав Наумов Резкое изменение политического курса США, начавшиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, растерянность Евросоюза, а заодно и критика Трампа в адрес Зеленского — все это привело в смятение «воинствующих иноагентов», покинувших Россию после начала СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх