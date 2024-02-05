Расчет «Солнцепека» накрыл огнем правый берег Днепра в Херсонской области

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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