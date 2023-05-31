Что случилось ночью, 31 мая

Беспилотные аппараты атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате начался пожар, по перегонке мазута.
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