На Кубани призвали не скупать топливо, а затем анонсировали авторалли

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края утром 9 сентября 2026 года местные власти проинформировали население о том, что на автозаправочных станциях имеется топливо.
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