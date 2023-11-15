Конгрессмен Тернер назвал атаку ХАМАС «огромным провалом» разведки Израиля

Атака ХАМАС на Израиль 7 октября стала «огромным провалом» израильской разведки, заявил член Палаты представителей США Майк Тернер в ходе организованной Politico встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии