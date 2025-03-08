Оператор БПЛА рассказала о боевых тренировках в преддверии 8 Марта

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Июнь рассказала о службе и показала летные тренировки в преддверии Международного женского дня, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
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