Кими Антонелли: Ландо выхватил поул у меня из-под носа!

MercedesГонщик Mercedes Кими Антонелли квалифицировался вторым на новой испанской трассе Мадринг, уступив Ландо Норрису из McLaren всего 0,011 секунды.
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