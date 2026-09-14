Лидеры кельтских наций Британии подписали меморандум о праве на самоопределение

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение. Как сообщает РИА Новости, первые министры регионов на саммите кельтских наций в валлийском Кардиффе в документе также отметили, что намерены сотрудничать в области экономики, энергетики и международных отношений.