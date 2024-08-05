Suzuki столкнулась с грузовым поездом в селе Марусино под Новосибирском

Причины аварии с участием поезда выясняют в Новосибирской области. К счастью, обошлось без жертв. По данным дорожной полиции региона, столкновение произошло около часа дня у дома 1а по улице Горького в селе Марусино Новосибирского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии