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Царьград

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Le Monde сообщает о нехватке ракет для F-16 на Украине

Le Monde сообщает о нехватке ракет для F-16 на Украине

Украинские вооруженные силы столкнулись с нехваткой ракет «воздух-воздух» для истребителей F-16. Командир эскадрильи с позывным Фантом отмечает нехватку ракет AIM-9 и AIM-120.

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