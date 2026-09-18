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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделия Петросян о прокатах: «Я каждый год жду, когда выйду на большую арену и смогу почувствовать всю эту атмосферу. Соскучилась!»

Трехкратная чемпионка России  Аделия Петросян  рассказала, что соскучилась по выступлениям на льду. 19–20 сентября фигуристка выступит на контрольных прокатах в Москве.

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