Сержант из Забайкалья получил орден Мужества и спас пехоту от 30 дронов

Сержант Антон Дмитриев, начинавший службу в разведке, а затем перешедший в подразделение радиоэлектронной борьбы, удостоен ордена Мужества за штурмовые действия на Угледарском направлении и медали «За отвагу» за наблюдение за противником в лесополосах у Владимировки.
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