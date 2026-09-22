Сержант из Забайкалья получил орден Мужества и спас пехоту от 30 дронов

Сержант Антон Дмитриев, начинавший службу в разведке, а затем перешедший в подразделение радиоэлектронной борьбы, удостоен ордена Мужества за штурмовые действия на Угледарском направлении и медали «За отвагу» за наблюдение за противником в лесополосах у Владимировки.