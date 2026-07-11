Норвежский журналист Салтведт: «Я буду удивлен, если Большунов и Степанова в следующем сезоне вернутся к международным соревнованиям»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт считает, что российские лыжники не смогут полноценно вернуться на международную арену.
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